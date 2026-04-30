Ciclismo la Città Bianca pronta ad accogliere la Granfondo Mondiali ' 76 per amatori

La Città Bianca si prepara ad accogliere la Granfondo Mondiali '76, evento dedicato agli amatori, che si terrà domenica 3 maggio 2026. L'organizzazione è a cura del Bici Club Ostuni, e le strade che hanno visto molte competizioni ciclistiche ospiteranno questa nuova edizione. La manifestazione coinvolgerà ciclisti di diverse provenienze, che affronteranno un percorso lungo e articolato.

OSTUNI - La Città Bianca si prepara a riabbracciare il grande ciclismo. Domenica 3 maggio 2026, grazie all'organizzazione del Bici Club Ostuni, le strade che hanno fatto la storia del pedale ospiteranno la Granfondo Mondiali '76 per amatori. Il cuore pulsante dell'organizzazione è posto a viale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo: due amatori morti per malori che li hanno colti durante la garaDoppia tragedia oggi, domenica 19 aprile 2026, durante la Granfondo di Torino di ciclismo, a cui hanno partecipato alcune migliaia di appassionati e... In viaggio verso l'Arena, Verona pronta ad accogliere la Fiamma ParalimpicaVerona sarà nuovamente sede di una cerimonia olimpica, aprendo il 6 marzo in Arena i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: 10 Posti a un’Ora da Alberobello da visitare in Primavera 2026; Ecco la maglia dell'edizione 2026 della Fausto Coppi. Ciclismo, la Città Bianca pronta ad accogliere la Granfondo Mondiali '76 per amatoriDomenica 3 maggio i corridori ripercorreranno idealmente i tracciati che resero celebre la competizione, con il percorso lungo di 134 chilometri e il medio di 102 chilometri con diversi saliscendi tra ... brindisireport.it