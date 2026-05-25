Letizia di Spagna, in occasione della visita all’Accademia degli Ufficiali della Guardia Civile, confermail suo stile raffinato con un look dai codici classici ma dall’eleganza moderna. Al centro dell’ensemble, un abito in tweed di Felipe Varela, già sfoggiato in precedenti occasioni. Una scelta che riflette l’approccio consapevole alla moda adottato da anni dalla sovrana spagnola. Il modello, dalla costruzione impeccabile, valorizzava la figura grazie a una cintura sottile in vita di Boss, dettaglio capace di definire ulteriormente la silhouette senza appesantire l’insieme. A completare il look, una borsa a mano di Carolina Herrera dal design classico ed essenziale, scelta in perfetta armonia con le texture dell’abito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Letizia di Spagna torna a confermare il suo stile raffinato in occasione della visita all’Accademia degli Ufficiali della Guardia Civile

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