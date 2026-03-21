La principessa delle Asturie si distingue dalle altre giovani membri della famiglia reale per un dettaglio ricorrente nel suo modo di vestirsi, evitando sempre un certo accessorio. Attualmente, ha un importante appuntamento in programma che resta ancora da confermare, mentre una formula di abbigliamento si rivela apprezzata da più parti. La sua immagine continua a evolversi mentre si avvicina a un'età cruciale.

Anche Elisabetta del Belgio, Ingrid Alexandra di Norvegia e Amalia dei Paesi Bassi, infatti, un giorno occuperanno il trono dei rispettivi paesi e, in quanto future regine, parte della loro formazione consiste nell’accompagnare i genitori, viaggiare, incontrare capi di Stato, partecipare a gala di beneficenza, cerimonie di premiazione e cene di Stato per imparare il proprio ruolo. Questa crescente presenza ha contribuito inoltre a plasmare progressivamente lo stile con cui ciascuna di loro esprime la propria personalità. Quasi tutte ricorrono al guardaroba materno, prendendo in prestito abiti, accessori e, soprattutto, gioielli. L’influenza delle madri è evidente anche nel modo di vestire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo stile della principessa Leonor di Spagna rispetto alle altre royals della sua età: l’accessorio che evita sempre, il suo grande appuntamento in sospeso e la formula che mette tutte d’accordo

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