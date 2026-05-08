Maddaloni celebra i 70 anni della Clinica San Michele | pubblicato il volume che racconta una storia di sanità etica e innovazione

In occasione del 70° anniversario della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni è stato pubblicato un volume intitolato “Esperienza e innovazione: un binomio di successo”. Il libro ripercorre settant’anni di attività sanitaria, evidenziando l’impegno civile e l’approccio etico alla medicina adottato nel tempo. La pubblicazione racconta la storia di una struttura che si è affermata come punto di riferimento nel settore, attraverso un percorso fatto di continui cambiamenti e innovazioni.

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