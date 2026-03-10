Clinica Montevergine primo trattamento in Italia di aritmia sopraventricolare con Pulsed Field Ablation

Ieri presso la Clinica Montevergine di Mercogliano è stato eseguito il primo trattamento in Italia di aritmia sopraventricolare utilizzando la tecnica di Pulsed Field Ablation. L’ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, ha portato a termine questa procedura innovativa, che impiega campi elettrici pulsati per trattare questa patologia cardiaca.

La procedura ha impiegato per la prima volta il nuovo catetere FaraPoint che consente di trattare questo tipo di aritmie con maggiore efficacia e sicurezza per il paziente È stato eseguito ieri presso la Clinica Montevergine di Mercogliano, ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research accreditata con il SSN, il primo trattamento in Italia di aritmia sopraventricolare mediante tecnica di Pulsed Field Ablation (PFA) ovvero ablazione a campi elettrici pulsati in configurazione lineare, utilizzando il nuovo catetere FaraPoint. Si tratta un’evoluzione tecnologica rispetto alla tecnica finora considerata gold standard per il trattamento di queste anomalie elettriche del cuore, ossia l’ablazione con radiofrequenza, offrendo al tempo stesso un profilo di sicurezza più elevato per il paziente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Depressione resistente ai farmaci, al Santissima Annunziata il primo trattamento in Italia con PsilocibinaUna donna di 63 anni è la prima paziente in Italia a essere trattata con Psilocibina, principio attivo contenente in alcuni funghi.

Clinica Montevergine confermata ai vertici per cardiochirurgia e cardiologia interventistica secondo AGENAS 2025I dati del Programma Nazionale Esiti 2025, pubblicati da AGENAS e riferiti alla qualità ed efficienza di molte prestazioni sanitarie erogate nel...