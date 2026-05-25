Giovedì 21 maggio si è svolta una proiezione del documentario “L’Eterna Domanda” all’interno di un evento chiamato “Il Palco in una stanza”. Il film, diretto dal giovane regista Domenico Rignanese e prodotto da Rhymer’s Club, esplora il senso della vita attraverso la potenza dell’ascolto. La proiezione ha riscosso una partecipazione significativa, coinvolgendo il pubblico in un confronto sulla profondità delle domande esistenziali.

L'Eterna domanda": la potenza dell'ascolto che ha spogliato l'anima del Palco in una stanza. Giovedì 21 Maggio, Il Palco in una stanza ha accolto con grande partecipazione L'Eterna Domanda, il documentario sul senso della vita del giovane regista Domenico Rignanese, prodotto da Rhymer’s Club. La sala non ha fatto solo da cornice all'opera ma ha accolto ogni emozione e creato un'atmosfera di ascolto e condivisione autentici, rivelandosi parte integrante dell'esperienza. In uno spazio intimo e raccolto, il pubblico è stato protagonista di una serata di rara intensità emotiva. L'evento è stato introdotto dalla direttrice Francesca Rinaldi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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