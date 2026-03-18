Grande successo per L’Eterna Domanda Il docufilm conquista il pubblico e tocca le corde dell’anima

Il documentario “L’Eterna Domanda” del regista ventenne Domenico Rignanese ha riscosso un grande successo tra il pubblico, che ha mostrato entusiasmo e partecipazione durante la proiezione. La pellicola affronta il tema del senso della vita e ha suscitato molte reazioni emotive tra gli spettatori presenti. La serata si è conclusa con un forte coinvolgimento del pubblico e commenti positivi sui contenuti del film.

Grande successo per "L'Eterna Domanda. Il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese emoziona la platea. Ieri sera, dalle ore 19:30, l’Auditorium “Peppino Principe” di Monte Sant’Angelo ha ospitato la seconda proiezione del documentario L’Eterna Domanda del regista Domenico Rignanese, in occasione della settima edizione della Settimana dell'Educazione, organizzata dal Comune di Monte Sant'Angelo. La prima proiezione, riservata alle scuole, si è svolta nella mattinata; l’appuntamento serale è stato invece aperto all’intera comunità. Al termine della proiezione si è tenuto un dibattito che ha coinvolto la neonata associazione “Un Girasole per la vita”, il prof. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande successo per “L’Eterna Domanda”. Il docufilm conquista il pubblico e tocca le corde dell’anima Articoli correlati Montalbano Elicona, il documentario che racconta l’anima del “Borgo della Bellezza” conquista pubblico e critica«Il documentario sta suscitando un interesse significativo — ha dichiarato il sindaco Antonino Todaro — confermando quanto sia fondamentale... Successo al Gherlinda, Funtastica conquista il pubblico di ogni etàA Ellera di Corciano due giorni per appassionati di fumetti, cultura pop e giochi, con spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli Due giorni... Altri aggiornamenti su Eterna Domanda Discussioni sull' argomento Una festa con ottocento cresimandi; Intervista ad Al Bano: la voce eterna della musica italiana emoziona il San Marino Song Contest; Debutta L’Eterna Domanda, il documentario sul senso della vita di Domenico Rignanese; L’Eterna Domanda: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione Un Girasole per la Vita. La più grande notizia per l'uomo che domandaLa notizia che arriva a Natale, la notizia che da un punto oscuro della Palestina continua a girare, si mischia, si è mischiata, si confonderà con mille e mille notizie. Il Natale per molti, forse per ... avvenire.it Pillole di Quaresima Gv 5,17-30 «Chi ascolta la mia parola e crede… ha la vita eterna». Gesù non dice che la riceverà un giorno. Dice che la possiede già. La vita eterna inizia quando ci fidiamo di Lui e viviamo della sua parola. E allora la domanda resta per - facebook.com facebook