Nel locale chiamato Il Palco in una stanza viene proiettato il docufilm intitolato L’Eterna Domanda, diretto da un giovane regista di vent’anni. Il film affronta il tema del senso della vita attraverso le immagini e le parole del regista stesso. La proiezione si inserisce nella programmazione del locale, che ospita spesso eventi legati al cinema indipendente e alle nuove realtà artistiche. La pellicola rappresenta il primo lavoro ufficiale di Rignanese, che ha deciso di condividere il suo punto di vista su un tema universale.

Il Palco in una stanza ospita L'Eterna Domanda, il docufilm sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese. Ci sono domande che attraversano silenziosamente l'esistenza umana. Domande intime, talvolta dolorose, ma necessarie. Sono domande, per la loro portata, eterne, generano attorno uno spazio sospeso, un vuoto fecondo. In quel vuoto la parola si incrina, si trasforma e l'esistenza torna a interrogare se stessa. Giovedì 21 maggio, alle ore 19:30 Il Palco in una stanza ospiterà la proiezione de L'Eterna Domanda, documentario del giovane regista Domenico Rignanese. Il progetto audiovisivo, ambientato Monte Sant’Angelo, città di due siti UNESCO, Pulsano e Manfredonia, attraversa il tema del senso della vita, della sofferenza e della ricerca della felicità con uno sguardo delicato e profondamente umano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Palco in una stanza ospita L’Eterna Domanda, docufilm sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese

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