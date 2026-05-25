L’estate in città e non solo diventa giungla | l’animalier è tornato e a breve lo vedremo ovunque
L’animalier è tornato sulla scena, dominando le vetrine e le strade. Stamattina, negozi di moda e boutique hanno esposto capi e accessori con stampe zebrati, leopardati, maculati, tigrati e pitonati. Le vetrine si sono riempite di abiti, scarpe e borse con motivi animalier, pronti a diventare protagonisti del guardaroba estivo e non solo. La tendenza si fa strada ovunque, tra città e ambienti più informali.
Zebrati, leopardato, maculati. E ancora tigrato e pitonato. L’ animalier è di tendenza su capi, accessori e scarpe. Un trend che ci accompagnerà per tutta la stagione e che promette di catapultarci direttamente nella giungla per un’estate in città o al mare che sarà ruggente. D’altronde l’animalier è un trend che nella moda non ha mai perso il suo fascino. Negli anni Trenta, la nota ballerina Josephine Baker conquistò i salotti di Parigi indossando i suoi capi animalier e diventando ispirazione per designer e stilisti. Poco dopo furono le dive di Hollywood a lasciarsi conquistare da zebrati e maculati, scegliendoli per apparire più sensuali.... 🔗 Leggi su Dilei.it
The INSANE Jungle Animal Race that Will Leave You SPEECHLESS | Funny Animals
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