A Macerata, il problema del decoro urbano interessa diverse zone della città, dal centro alle periferie. Oltre a Pinpo, che spesso riceve attenzione, i residenti segnalano scarsa cura in aree come il vicolo Consalvi, gli ascensori del parcheggio nel centro storico e alcune zone periferiche come Valleverde. La mancanza di manutenzione e di attenzione ai dettagli viene percepita come un problema diffuso in tutta la città.

"Al di là di Pinpo, il decoro non è il punto forte di Macerata. I cittadini lamentano poca cura: vicolo Consalvi, gli ascensori del parcheggio centro storico e molte zone periferiche come Valleverde necessitano di attenzione, è un concetto culturale". Nei giorni scorsi ha fatto discutere in città l’individuazione di "Pinpo", il writer 25enne che ha imbrattato con il suo "tag" decine di edifici privati, cantieri, palazzi e sottopassaggi in città. È stato identificato, denunciato e multato dopo mesi di scorribande e 118 muri imbrattati. Al netto di questo, però, il candidato sindaco del centrosinistra Gianluca Tittarelli segnala diverse zone della città cadute nel degrado o colpite da atti vandalici e racconta la sua proposta per "la nostra bellissima città".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città imbrattata: "Non c’è solo ’Pinpo’. Dal centro alle periferie, poco decoro ovunque"

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Si parla di: La città imbrattata: Non c’è solo ’Pinpo’. Dal centro alle periferie, poco decoro ovunque.

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