Così Marco Palestra al Museo del Calcio di Coverciano nel corso dell'evento "Inside the Sport 2026", promosso da Ussi e Mcl nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palestra: "Inter? Penso solo alla salvezza con il Cagliari. In estate vedremo"

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