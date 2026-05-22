«Una nuova fase della mia vita, una rinascita». Dopo la seconda gravidanza, Anna Tatangelo torna sulle scene musicali più carica di prima. Artisticamente ha incontrato Welo, due mondi apparentemente lontanissimi che si incontrano per conquistare l'estate 2026. Atmosfere urban e melodia si intrecciano nel nuovo singolo «Notte poetica» di cui parlano nell'edicola degli artisti de Il Tempo. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anna Tatangelo e Welo in "Notte poetica": "Per me è una rinascita"

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Welo e Anna Tatangelo - NOTTE POETICA (Testo)

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