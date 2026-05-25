L’Eredità chiude la stagione in preserale con il Torneo dei Campioni

Da davidemaggio.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Eredità si conclude per questa stagione con una settimana di sfide tra campioni nel Torneo dei Campioni. Lo show di Marco Liorni sta per salutare il pubblico, mentre i concorrenti si sfidano in prove finali prima della chiusura. La trasmissione si prepara a chiudere i battenti per alcuni mesi, lasciando spazio a nuove programmazioni. La stagione si conclude con una serie di appuntamenti dedicati ai giocatori più vincenti.

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È tempo di saluti anche per  L’Eredità  di Marco Liorni, che si avvia al finale di stagione con una settimana di grandi sfide tra campioni. Da stasera, lunedì 25 maggio, fino a lunedì 1° giugno, sempre alle 18.40 su Rai 1, andranno in onda otto appuntamenti speciali con i sette concorrenti più rappresentativi dell’ultima edizione: i due campioni che hanno conquistato i montepremi più alti e i cinque protagonisti che hanno collezionato il maggior numero di presenze. Tutti dovranno affrontare i giochi e le domande simbolo del programma, con l’obiettivo di conquistare ogni sera il tavolo della Ghigliottina. Ecco i concorrenti del Torneo dei Campioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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