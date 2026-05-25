L’Eredità chiude la stagione in preserale con il Torneo dei Campioni
L’Eredità si conclude per questa stagione con una settimana di sfide tra campioni nel Torneo dei Campioni. Lo show di Marco Liorni sta per salutare il pubblico, mentre i concorrenti si sfidano in prove finali prima della chiusura. La trasmissione si prepara a chiudere i battenti per alcuni mesi, lasciando spazio a nuove programmazioni. La stagione si conclude con una serie di appuntamenti dedicati ai giocatori più vincenti.
È tempo di saluti anche per L’Eredità di Marco Liorni, che si avvia al finale di stagione con una settimana di grandi sfide tra campioni. Da stasera, lunedì 25 maggio, fino a lunedì 1° giugno, sempre alle 18.40 su Rai 1, andranno in onda otto appuntamenti speciali con i sette concorrenti più rappresentativi dell’ultima edizione: i due campioni che hanno conquistato i montepremi più alti e i cinque protagonisti che hanno collezionato il maggior numero di presenze. Tutti dovranno affrontare i giochi e le domande simbolo del programma, con l’obiettivo di conquistare ogni sera il tavolo della Ghigliottina. Ecco i concorrenti del Torneo dei Campioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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#laforzadiunadonna ? Continuazione ?E questo è così vero che, a 6 anni dalla fine, siamo ancora qui a parlare dell'eredità di questa serie, il che implica molto più che premere semplicemente play e riguardare il primo episodio.. ? Per questo non dic x.com
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