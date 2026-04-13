Caduta Libera | Nicolò Scalfi torna con un nuovo look e spiega cosa fa ma il torneo dei campioni va a Riccardo Porta

Nell’ultima puntata di Caduta Libera, Riccardo Porta, un giovane studente di 19 anni, si è aggiudicato il titolo di campione dei “Campionissimi” 2026, sconfiggendo gli altri concorrenti durante la finale. Nel frattempo, Nicolò Scalfi ha fatto il suo ritorno in trasmissione mostrando un nuovo look e spiegando cosa sta facendo di recente. La finale si è conclusa con una vittoria netta per Porta, lasciando gli altri partecipanti senza il titolo.

Chi ha vinto Caduta Libera Campionissimi 2026?. Finale col botto per Caduta Libera. L’edizione speciale “Campionissimi” si chiude con un volto nuovo sul gradino più alto: Riccardo Porta, 19 anni, studente di Casatenovo. Giovane, lucido e sorprendentemente freddo nei momenti decisivi, Porta ha conquistato il titolo di Campionissimo 2026, imponendosi su una platea di ex campioni e concorrenti storici. Una vittoria che segna il passaggio generazionale del programma: dai veterani ai nuovi talenti. Il ritorno di Nicolò Scalfi: quanto ha vinto e cosa fa oggi?. Tra i protagonisti più attesi c’era Nicolò Scalfi, volto iconico del quiz. Il pubblico lo ricorda per il dominio assoluto: oltre 800mila euro vinti tra puntate classiche e speciali.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caduta Libera: Nicolò Scalfi torna con un nuovo look e spiega cosa fa, ma il torneo dei campioni va a Riccardo Porta Caduta Libera chiude con Riccardo Porta Campionissimo, Max Giusti conferma il ritorno: “Ripartiremo”Riccardo Porta è stato eletto Campionissimo di questa edizione di Caduta Libera 2026, che si è conclusa domenica 12 aprile. “Niente Gerry Scotti”. La ruota dei campioni, decisione Mediaset: cosa va in onda al suo postoLa programmazione di Canale 5 subisce una variazione inattesa e a farne le spese è uno dei titoli più riconoscibili del prime time recente.