Sette concorrenti sono stati annunciati come sfidanti nel nuovo Torneo dei Campioni di L’Eredità, che segna la fase finale della stagione. La trasmissione condotta da Marco Liorni si prepara a concludersi con questa competizione speciale. La trasmissione è in onda da diversi mesi e questa nuova sfida rappresenta un momento conclusivo. La presenza dei sette partecipanti è stata comunicata prima dell’inizio del torneo.

La stagione de L’Eredità si avvicina al capolinea, e Marco Liorni lo fa in grande stile: da questa sera, lunedì 25 maggio, fino a lunedì 1° giugno, il preserale di Rai 1 alle 18:40 ospita otto puntate speciali con i migliori campioni dell’edizione 20252026, pronti a sfidarsi in un Torneo che vale il titolo di Super Campione. I sette concorrenti selezionati sono i due che hanno conquistato i montepremi più alti e i cinque che hanno accumulato il maggior numero di presenze in studio. Vediamo chi sono, partendo da chi ha scritto la storia del programma. Stefano Buzzotta, 33 anni, di Milano, è il nome di punta: con 14 puntate disputate, 10 Ghigliottine affrontate e 3 vinte, ha portato a casa 350. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - L’Eredità, al via il Torneo dei Campioni: chi sono i 7 sfidanti

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