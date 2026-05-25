Un processo a Sempio non comporta automaticamente una revisione per Stasi. L’equivoco, ripetutamente alimentato dai media, riguarda la presunta connessione tra le due vicende giudiziarie. Tuttavia, le procedure legali sono distinte e non si sovrappongono automaticamente. La revisione di un procedimento richiede specifici requisiti e non viene avviata semplicemente a seguito di un altro processo. La distinzione tra le due cause rimane netta nel sistema giudiziario.

C’è un equivoco che, alimentato dal clamore mediatico e dalla fame di colpi di scena giudiziari, rischia di trasformare il caso di Garlasco in una rappresentazione deformata del processo penale: l’idea che l’apertura di un nuovo procedimento contro Andrea Sempio implichi automaticamente il tramonto della condanna definitiva di Alberto Stasi. Non è così. E chi oggi attende un gesto immediato della Procuratrice generale di Milano nella forma di una rapida richiesta di revisione della sentenza che ha condannato Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, probabilmente sta leggendo il diritto processuale con le lenti della fiction. Il processo penale non funziona secondo la grammatica televisiva della rivelazione improvvisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’equivoco su Garlasco che si finge di ignorare: un processo a Sempio non implica la revisione per Stasi

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