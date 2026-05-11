Oggi si è tenuto il processo a carico di Sempio, senza che sia stata presentata una revisione per il caso Stasi. La Procuratrice generale di Milano ha spiegato ai giornalisti che, in questa fase, non ci sono novità legate alla richiesta di revisione. La discussione si è concentrata sulla posizione dell'imputato e sulle prove presentate in aula, senza ulteriori sviluppi rispetto alle precedenti udienze.

La Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha chiarito oggi ai giornalisti che, in astratto e senza conoscere le carte e i dettagli delle accuse, il processo ad Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere celebrato a Pavia anche in assenza o in attesa di una revisione della condanna per Alberto Stasi. E' questo il motivo - ha spiegato la più alta magistrata inquirente del distretto di Milano, assieme alla sua vice, Lucilla Tontodonati - per cui il codice di procedura penale prevede, fra i casi di revisione, proprio la circostanza per cui i "fatti stabiliti a fondamento" di una "sentenza" o di un "decreto penale di condanna" siano inconciliabili "con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Processo a Sempio senza la revisione per Stasi: l'ultimo colpo di scena su Garlasco

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