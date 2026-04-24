Garlasco la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi A breve chiusura delle indagini su Andrea Sempio

La procura di Pavia si appresta a presentare una richiesta di revisione del processo riguardante Alberto Stasi. Questa decisione arriva mentre le indagini sulla persona chiamata Andrea Sempio sono prossime alla conclusione. Oggi si è svolta un'udienza in cui sono stati ascoltati nuovi accertamenti e testimonianze. La revisione del caso è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora decisioni definitive.

La procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi. Si è tenuto oggi un incontro tra la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, e l’avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore, Fabio Napoleone, in merito alla richiesta del giovane condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Lo ha confermato la stessa Pg. «Nelle prossime settimane – ha dichiarato Nanni – arriverà una informazione dalla procura di Pavia su quanto è stato fatto», con la relativa documentazione. «Noi studieremo i documenti e valuteremo se chiedere ulteriori atti per presentare una eventuale richiesta di revisione a Brescia».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi: lo conferma la PgLa Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio la Chiara Poggi a... Leggi anche: Garlasco, il Dna che “scagiona” Alberto Stasi e la chiusura delle indagini su Sempio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Garlasco, oggi vertice in Procura. A breve chiusura indagini su Sempio; Caso Garlasco, pm pronti a scoprire le carte su Sempio Stasi fuori dalla scena del crimine; Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico; Garlasco, l’orma e il dna sul pedale: così la procura chiederà la revisione della condanna a Stasi. La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi: lo conferma la PgLa Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio la Chiara Poggi a ... fanpage.it Garlasco, la procura di Pavia: «Chiederemo la revisione del processo per Stasi, non era sulla scena del crimine»Si è tenuto oggi l'incontro tra la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, in merito alla richiesta di ... ilmattino.it "STASI FUORI DALLA SCENA DEL CRIMINE" | GARLASCO, "RIBALTONE" A 19 ANNI DAL DELITTO I nuovi elementi leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/24/alberto-stasi-fuori-dalla-scena-del-crimine-garlasco-i-nuovi-elementi-e-lattesa-per-la-chiu - facebook.com facebook Credo DA SEMPRE che Alberto Stasi sia innocente rispetto all'atroce omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, e la copertura mediatica contro di lui è stata molto aggressiva da quando il procuratore Napoleone ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Se x.com