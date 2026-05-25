Un articolo analizza il rapporto tra l’eredità dell’umanesimo cristiano e le sfide dell’epoca digitale. Si evidenzia come la Dottrina sociale della Chiesa abbia sempre reagito alle grandi trasformazioni storiche, adattando i suoi insegnamenti alle nuove realtà. L’autore sottolinea il ruolo di figure storiche come il Leone XIV nel plasmare un pensiero che si confronta con le innovazioni tecnologiche contemporanee.

Il cammino della Dottrina sociale della Chiesa ha sempre trovato il suo slancio vitale nel confronto serrato con le trasformazioni più profonde della storia. Se nel 1891 Leone XIII, con l’enciclica Rerum novarum, apriva una riflessione sistematica sulle “cose nuove” prodotte dalla rivoluzione industriale e dal conflitto tra capitale e lavoro, oggi Leone XIV, con la Magnifica Humanitas, ci pone di fronte alle res novae del XXI secolo: la digitalizzazione pervasiva, l’intelligenza artificiale e la robotica. Non siamo semplicemente spettatori di una nuova tappa del progresso tecnico, ma attori in un vero e proprio “cambiamento d’epoca” che interroga le fondamenta stesse del nostro stare al mondo, oscillando tra la tentazione di innalzare una nuova torre di Babele o l’impegno di edificare la Gerusalemme della comunione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Leone XIV e l’umanesimo cristiano nell’era tecnologica. Il commento di Ippolito

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La prima enciclica di Leone XIV sarà presentata il 25 maggio 2026. Il testo sulla custodia della persona nel tempo dell’intelligenza artificiale è una riflessione su un nuovo umanesimo nell’era digitale. Sarà scritta con Claudius 4.6 di Antropicus. #papa #le x.com

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