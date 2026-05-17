Papa Leone XIV | Voci e volti umani da salvaguardare nell' era dell' IA

Da tgcom24.mediaset.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la preghiera del Regina Coeli in occasione della Giornata Mondiale, il Papa ha espresso preoccupazione per le implicazioni dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di tutelare le voci e i volti umani in questa fase di rapido sviluppo tecnologico. Ha invitato a riflettere sui rischi di perdere di vista gli aspetti umani e ha evidenziato l'importanza di rispettare la dignità delle persone di fronte alle innovazioni digitali. Le sue parole sono state rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’uso etico di queste tecnologie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Papa Leone XIV, intervenendo dopo la preghiera del Regina Ceoli in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali in Vaticano, ha sottolineato il tema della "salvaguardia delle voci e dei volti umani" nell'era dell'Intelligenza artificiale. "Oggi in diversi Paesi si celebra la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali e quest'anno ho scelto di dedicarla al tema della salvaguardia della voce e del volto umano. In quest'epoca di Intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi per promuovere forme di comunicazione che siano sempre rispettose della verità del mondo, alla quale ogni innovazione tecnologica deve tendere", ha detto il pontefice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

papa leone xiv voci e volti umani da salvaguardare nell era dell ia
© Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV: "Voci e volti umani da salvaguardare nell'era dell'IA"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

1° Custodire Voci e Volti Umani - Papa Leone XIV

Video 1° Custodire Voci e Volti Umani - Papa Leone XIV

Sullo stesso argomento

Papa Leone XIV: l’IA minaccia l’autenticità del dialogo umano? Domande chiave Come distinguere un volto reale da uno generato da algoritmi? Perché la creatività umana rischia di sparire davanti agli automi? Chi...

Papa Leone XIV: ‘Bisogna proteggere i bambini da un’idea disumana dell’informazione’In occasione dei trent’anni diPopotus, l’inserto settimanale dedicato ai ragazzi e ai bambini del quotidianoAvvenire,Papa Leone XIV ha scritto al...

papa leone papa leone xiv vociPapa Leone XIV: voci e volti umani da salvaguardare nell'era AICittà del Vaticano, 17 mag. (askanews) - Papa Leone XIV, intervenendo dopo la preghiera del Regina Ceoli in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali in Vaticano, ha dedicato la gi ... libero.it

papa leone papa leone xiv vociPapa Leone XIV: L'Ascensione non ci parla di una promessa lontanaL’Ascensione non è un evento lontano. Lo ha detto il Papa, stamane, introducendo la preghiera del Regina Coeli. acistampa.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web