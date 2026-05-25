leonardo fazio confermato sindaco di attigliano

Leonardo Fazio è stato riconfermato sindaco di Attigliano, in provincia di Terni. La conferma arriva dopo le elezioni comunali svoltesi il 25 maggio 2026. Fazio continuerà a ricoprire il ruolo di primo cittadino nel comune umbro. La sua elezione è stata ufficializzata nelle ore successive alle votazioni. Non sono stati segnalati cambiamenti nelle modalità di voto o nelle procedure elettorali.

Attigliano (Terni), 25 maggio 2026 – Leonardo Fazio è stato confermato sindaco di Attigliano, in provincia di Terni. Il primo cittadino uscente, con la lista “Scelta civica per Attigliano”, sostenuta anche da esponenti del centrosinistra, ha ottenuto il 63,73 per cento delle preferenze (724 voti). Daniele Nicchi, già sindaco e consigliere regionale con il centrodestra, che si è presentato sostenuto dalla lista “Il polo per Attigliano”, ha ottenuto il 36,27 per cento delle preferenze (412 voti). In totale gli elettori ad Attigliano sono 1.531. Alle urne si sono presentati in 1.173 (affluenza del 76,62%). Ventinove le schede nulle, otto quelle bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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