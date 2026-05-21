Attigliano Leonardo Vincenzo Fazio | Far commissariare un comune a un mese dalle elezioni è stato vergognoso

A circa un mese dalle prossime elezioni comunali, i cittadini di Attigliano si preparano a votare domenica 24 e lunedì 25 maggio per scegliere il nuovo consiglio e il sindaco. La decisione di commissariare il comune poco tempo prima delle elezioni ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti locali. In particolare, un rappresentante ha definito questa scelta “vergognosa”, commentando le tempistiche che hanno portato alla nomina di un commissario straordinario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui