Lemuri procioni e altri animali esotici venduti online | la Guardia di Finanza scopre traffico illegale di specie protette

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha scoperto un traffico illecito di animali protetti venduti attraverso annunci online. Tra le specie trovate ci sono lemuri, procioni, scimmie, volpi e rettili esotici, tutti soggetti a protezione. Un uomo residente in Provincia di Pavia è stato denunciato per aver messo in vendita questi animali con annunci falsi. La scoperta segue un'indagine mirata a contrastare il commercio illegale di specie protette attraverso piattaforme digitali.