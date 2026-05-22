Fiumicino il business illegale delle piante rare | sequestrate specie protette
A Fiumicino, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato diverse piante rare e protette nel corso di un'operazione contro il traffico di specie illegali. Le piante, considerate di valore e soggette a tutela, erano state trovate in possesso di alcuni soggetti coinvolti in attività illecite. L'intervento ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di esemplari e alla denuncia di alcuni responsabili. L'operazione si inserisce in un più ampio sforzo delle autorità per contrastare il commercio illegale di specie protette.
Fiumicino, 22 maggio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 1 e 2, hanno bloccato presso gli aeroporti del “ Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “Pastine” di Ciampino varie spedizioni commerciali contenenti piante esotiche rarissime. Nell’ambito delle attività di controllo doganale a contrasto del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione ai sensi della Convenzione di Washington, sono stati intercettati e sottoposto a verifica varie spedizioni commerciali di piante e talee in via di estinzione proveniente dal Sud-Est Asiatico, il cui contenuto era dichiarato come “accessori di plastica e silicone”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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