Specie protette custodite senza documenti in una pensione per animali | denunciata la titolare

I carabinieri di Camporotondo Etneo, accompagnati dal nucleo antisofisticazione e sanità di Catania e dal dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp, hanno ispezionato una pensione per animali. Durante i controlli, sono state trovate diverse specie protette custodite senza i documenti necessari. La titolare della struttura è stata denunciata per aver detenuto animali protetti in modo irregolare.

Nel corso di un primo controllo erano già emerse difformità igienico-sanitarie e gestionali, per le quali l'Asp aveva imposto specifiche prescrizioni I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, con il supporto del nucleo antisofisticazione e sanità di catania e del personale dell'Asp di Catania - dipartimento di prevenzione e igiene urbana veterinaria, hanno eseguito accertamenti su una struttura adibita a pensione per animali da compagnia. Nel corso dell'ispezione sono emerse difformità gestionali e strutturali. L'autorità sanitaria ha imposto alla titolare, una 51enne del posto, l'adeguamento del registro di carico e scarico degli animali ospitati e il miglioramento del numero e della qualità di cucce e giacigli destinati agli animali da compagnia e alla Pet Therapy.

