Nella riassuntiva giornata di Serie B, l'Empoli riceve buone notizie grazie alle prestazioni di Shpendi e Caserta, mentre Ashley Cole ottiene un voto di 4,5. Il Frosinone mantiene la posizione di testa, confermando la promozione diretta in Serie A, mentre l'Avellino si assicura l'accesso ai playoff, lasciando il Cesena fuori dalla corsa. La classifica si muove con diverse novità e valutazioni sui singoli giocatori.

La stagione 202526 di Serie B si chiude con la promozione diretta del Frosinone, che vince 4-1 contro il Mantova e condanna il Monza ai playoff. Bene anche l'Avellino, che si qualifica per i playoff. Il Bari strappa un posto per i playout, dove sfiderà contro il Sudtirol, superato all'ultimo dall'Empoli. I toscani hanno pareggiato al 91' contro il Monza, grazie al secondo gol della serata di Stiven Shpendi. Delusione Cesena: la squadra allenata da Ashley Cole perde in casa con il Padova e non si qualifica per i playoff. Ecco tutti i promossi e i bocciati dell'ultima giornata. Chi gli sta vicino racconta che Massimiliano Alvini, già nel ritiro estivo al Terminillo, parlava di "Serie A".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il pagellone di Serie B: Shpendi e Caserta salvano l'Empoli, 7. Ashley Cole, flop da 4,5

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