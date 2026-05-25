L' elicottero del 118 atterra nel campo sportivo per soccorrere un bimbo ferito
Un bambino di circa 6-7 anni si è ferito nell'area giochi di un parco in via Orceoli. L'elicottero del 118 è atterrato nel campo sportivo del polisportivo di Coriano per il soccorso. Sul posto sono intervenute le équipe mediche del 118, che hanno prestato assistenza al giovane ferito. La presenza dell'elicottero ha attirato numerosi residenti nella zona.
Paura per un bambino che si è ferito nell'area giochi del parco Buscherini di via Orceoli. Data la tenera età del ferito (circa 6-7 anni) è intervenuta sul posto l'elimedica del 118, che è atterrata nella grande area verde del polisportivo di Coriano, notata da numerosi residenti della zona. E'. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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