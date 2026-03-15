Bimbo con trauma cranico trasferito in elicottero | primo atterraggio dell’Ares 118 all’Ospedale dei Castelli

Ieri all’Ospedale dei Castelli è atterrato per la prima volta un elicottero dell’Ares 118, a seguito di un trasferimento urgente. L’intervento è stato effettuato per un bambino con trauma cranico, che è stato trasportato in condizioni di emergenza. L’atterraggio è stato possibile grazie a un protocollo d’intesa tra Ares 118 e Asl Roma 6.

Il piccolo, con trauma cranico ed emorragia cerebrale, è stato trasferito d’urgenza in una struttura della Capitale: l’intervento segna il primo utilizzo dell’elisoccorso nel presidio dei Castelli All’Ospedale dei Castelli è avvenuto ieri, sabato 14 marzo, il primo atterraggio di un elicottero dell’Ares 118, reso possibile dal protocollo d’intesa tra Ares 118 e Asl Roma 6. A bordo c’era un bambino con trauma cranico ed emorragia cerebrale, trasferito rapidamente in una struttura della Capitale per ricevere cure specialistiche. L’operazione di atterraggio si è svolta nell’area individuata provvisoriamente presso il nosocomio, in attesa dell’attivazione dell’elisuperficie definitiva, con il rispetto di tutte le procedure previste. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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