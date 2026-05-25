Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri in una gioielleria mentre chiedeva di vedere l’oro di un anziano di 85 anni. La richiesta era parte di una truffa. La complice, una donna di 20 anni, è stata denunciata. L’intervento è avvenuto a Città di Castello. I carabinieri hanno fermato il 43enne in flagranza di reato.

"Lei è stato coinvolto in una rapina in gioielleria, ci faccia vedere l’oro". Ma è una truffa. I carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno arrestato, in flagranza del reato, un 43enne e denunciato la sua complice, una 20enne entrambi originari della Campania. L’episodio ha avuto inizio quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia tifernate hanno notato i due aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro cittadino, a bordo di un’auto risultata intestata a un’agenzia di noleggio campana. Insospettiti dal loro atteggiamento, i carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione, controllo e pedinamento, seguendo i movimenti della coppia fino ad un complesso residenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lei è coinvolto in una rapina". E vuole l’oro di un 85enne. Arrestato truffatore campano

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