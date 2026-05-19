A Monza, un uomo di 20 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver truffato un’anziana di 75 anni. La vittima ha consegnato gioielli del valore di circa 20.000 euro dopo essere stata contattata da un falso carabiniere che le ha riferito di un coinvolgimento del marito in una rapina. La truffa si è svolta attraverso una telefonata in cui il giovane ha finguto di essere un ufficiale di pubblica sicurezza.

Un giovane italiano di 20 anni è stato arrestato per truffa aggravata ai danni di una donna di 75 anni a Monza. L’operazione è stata condotta dalle Squadre mobili delle Questure di Milano e di Monza e della Brianza, nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo contro le truffe agli anziani. I gioielli sottratti, dal valore di almeno 20.000 euro, sono stati recuperati e restituiti alla vittima. L'operazione a Monza Il pedinamento e l’arresto Il ritrovamento dei gioielli e la confessione La dinamica della truffa L’inganno e la fuga L’operazione a Monza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 13 maggio ha visto le Squadre mobili delle Questure di Milano e di Monza e della Brianza impegnate in un’operazione congiunta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Suo marito è coinvolto in una rapina", truffa del finto carabiniere a un'anziana a Monza, arrestato 20enne

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