MACERATA Telefona a casa di un’anziana spacciandosi per un militare della Guardia di finanza, poi si presenta nell’abitazione della vittima e mette a segno un maxi furto. Il raid sabato scorso, intorno alle 12, in corso Cavour. Sono ora in corso le indagini della polizia, contattata dalla figlia della vittima. La ricostruzione Il malvivente, durante la telefonata, aveva detto all’anziana che c’era stata una rapina in una gioielleria di Ancona e che i banditi si erano allontanati con un’auto risultata intestata a suo marito. «Un nostro collega verrà a casa sua - ha detto il truffatore -. Lei prepari tutti i gioielli, dobbiamo visionarli e fotografarli per escludere che facciano parte del bottino della rapina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Suo marito è coinvolto in una rapina in gioielleria». La moglie consegna tutto l?oro al finto finanziere

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Leggo. . Nell'estate del 2024, Megan Meyer e il suo ex marito Tyler erano arrivati al limite. Lo stress della co-genitorialità a distanza, unito alle pressioni economiche di un mercato immobiliare sempre più proibitivo, stava logorando tutti. Poi, l'idea che ha cambi facebook

Di padri e letteratura... #pensieri "Suo marito, comprende Agnes, ha fatto quello che ogni padre vorrebbe fare, cioè fare propria la sofferenza del figlio, prenderne il posto, offrirsi affinché il figlio viva". (M. O'Farrell, Nel nome del figlio. Hamnet). x.com