Il ministro Calderoli ha escluso i sindaci di Castignano e Appignano dal confronto sulla legge montagna. La decisione ha generato proteste, con i rappresentanti dei due comuni che denunciano l’assenza di dialogo. La normativa riguarda la gestione dei servizi nei borghi e potrebbe subire modifiche. Finora non sono state avviate consultazioni ufficiali con i sindaci dei due territori.

? Punti chiave Come cambierà la gestione dei servizi nei borghi di Castignano e Appignano?. Perché il ministro Calderoli ha rifiutato il confronto con i sindaci?. Quali risorse economiche rischiano di sparire per questi comuni montani?. Chi potrà mediare con il Governo per correggere la nuova norma?.? In Breve Francesco Acquaroli e Marco Fioravanti cercano mediazione con il ministro Calderoli.. La nuova classificazione territoriale minaccia fondi per infrastrutture e servizi locali.. Polini paragona la gerarchia decisionale alle categorie calcistiche Serie A, B e C.. I tempi stretti della legislatura attuale limitano le possibilità di modifica normativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legge montagna: Polini denuncia l’esclusione di Castignano e Appignano

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