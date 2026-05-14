Comuni montani rivolta a Roma | Il Governo sospenda il decreto Polini Castignano | Territori abbandonati

Le amministrazioni dei comuni montani hanno manifestato a Roma, chiedendo al Governo di sospendere il decreto che riguarda le loro aree. La protesta si è svolta con le fasce tricolori esposte davanti ai palazzi istituzionali, dopo che la questione era stata portata anche davanti al tribunale amministrativo regionale. Tra i rappresentanti presenti, alcune figure hanno evidenziato come i territori siano stati lasciati senza attenzione.

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ANCONA Dalle carte del Tar alla piazza romana, con le fasce tricolori davanti ai palazzi del Governo. La protesta dei Comuni esclusi dalla nuova classificazione della montagna è arrivata ieri nella Capitale, dove circa 130 sindaci da tutta Italia - una ventina dalle Marche - hanno chiesto di sospendere il decreto e riaprire subito il dossier sui criteri. Non una battaglia di bandiera, assicurano gli amministratori, ma una questione concreta: fondi, agevolazioni, servizi, politiche contro lo spopolamento. A guidare la protesta marchigiana c’è Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, comune montano dal 1952. «Siamo stati ricevuti da parlamentari di tutte le forze politiche.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Comuni montani, rivolta a Roma: «Il Governo sospenda il decreto». Polini (Castignano): «Territori abbandonati» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Castignano: Polini accusa Ascoli di tradimento sui fondi montani? Cosa scoprirai Perché il sindaco di Ascoli è accusato di aver tradito i borghi? Come influirà la nuova classificazione montana sui servizi... Pasticcio Comuni montani ad Ascoli, Polini su Fioravanti: “Ma quale solidarietà, poteva votare contro”Ascoli, 8 maggio 2026 – “Il Comune di Ascoli fa ricorso al Tar per solidarietà verso i Comuni esclusi? I documenti ufficiali dicono altro”. Temi più discussi: Comuni montani, è bagarre: Fioravanti si dimetta dall’Anci. Il sindaco di Urbino guida la rivolta degli esclusi: Non ci ha mai difesi; Anche Uncem Marche si unisce alla protesta dei Comuni montani; Comuni montani, Fornaro (Pd): Dal Governo una classificazione che penalizza i territori fragili; Secessione in Langa: Politica sempre vicina nella difesa dei servizi. Comuni montani, rivolta a Roma: «Il Governo sospenda il decreto». Polini (Castignano): «Territori abbandonati»ANCONA Dalle carte del Tar alla piazza romana, con le fasce tricolori davanti ai palazzi del Governo. La protesta dei Comuni esclusi dalla nuova classificazione della montagna è ... corriereadriatico.it Comuni montani, Fornaro (Pd): Dal Governo una classificazione che penalizza i territori fragiliFederico Fornaro (Pd) partecipa alla protesta dei sindaci contro il declassamento dei comuni montani: Rischio perdita di risorse e servizi ... ilpiccolo.net