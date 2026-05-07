Castignano | Polini accusa Ascoli di tradimento sui fondi montani

Il sindaco di Ascoli è stato accusato di aver tradito i borghi locali riguardo ai fondi montani, sollevando un dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche. La disputa riguarda una modifica nella classificazione montana, che potrebbe modificare l'accesso ai servizi essenziali per Castignano. La questione ha generato tensioni tra le amministrazioni coinvolte e ha portato all’attenzione pubblica le decisioni prese in sede di distribuzione dei fondi.

? Cosa scoprirai Perché il sindaco di Ascoli è accusato di aver tradito i borghi?. Come influirà la nuova classificazione montana sui servizi essenziali di Castignano?. Chi sono i responsabili della decisione che esclude i comuni marchigiani?. Quali conseguenze avrà il ricorso al Tar per i fondi dell'Appennino?.? In Breve Nuovo Dpcm del 18 febbraio 2026 esclude 29 comuni marchigiani dai fondi montani.. Ascoli agisce come controinteressato al Tar del Lazio contro i ricorsi dei comuni.. Marco Fioravanti presiede Anci Marche e il Consiglio Nazionale di Anci.. La mobilitazione coinvolge altri 720 comuni esclusi in tutta Italia contro il ministro Calderoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castignano: Polini accusa Ascoli di tradimento sui fondi montani Notizie correlate Cade l'accusa di truffa sui fondi post-sisma, assolto imprenditore agricolo della BassaSi è chiuso con un'assoluzione in primo grado il processo a carico di un imprenditore agricolo del Modenese, accusato di aver orchestrato una truffa... La Fenice sotto accusa: Venturini sfida Martella sui fondi reali? Cosa sapere A Venezia Simone Venturini contesta Andrea Martella sulla gestione economica del Teatro La Fenice. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Castignano contro il ricorso del Comune di Ascoli: duro affondo del sindaco Fabio Polini. Non passa la candidatura di Polini: sfida fra Salvi e Loggi in ProvinciaASCOLI I La candidatura, teoricamente bipartisan, alla presidenza dell’amministrazione provinciale, del sindaco di Castignano, Fabio Polini, è durata come il battito di ali di una farfalla. La ... corriereadriatico.it Caso Comuni montani, Castignano via da AnciIl Consiglio comunale di Castignano, riunito in seduta straordinaria e partecipata da numerosi cittadini, ha tracciato una linea netta contro la nuova legge nazionale sulla montagna, giudicata ... ilrestodelcarlino.it