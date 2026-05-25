Legambiente | Riscontrate criticità per il Brenta nell' Alta Padovana
Nella seconda tappa di “Operazione fiumi” in Veneto, Legambiente ha segnalato criticità per il fiume Brenta nell'Alta Padovana. Le rilevazioni di Escherichia coli indicano valori elevati, superiori ai limiti di legge. La campagna monitora lo stato di salute dei corsi d’acqua regionali, focalizzandosi sulla presenza di batteri. I dati raccolti sono stati comunicati alle autorità competenti per eventuali interventi. La manifestazione prosegue con altre verifiche lungo altri corsi d’acqua della regione.
Seconda tappa per la sesta edizione di “Operazione fiumi – Esplorare per custodire”, la campagna itinerante di Legambiente Veneto che monitora lo stato di salute dei corsi d’acqua della regione attraverso le rilevazioni di Escherichia coli. Dopo l’Adige, sotto la lente del Cigno Verde finisce il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Cocaine connection nell’Alta Padovana, preso a Barcellona l'ultimo boss: sequestrati 80mila euroNella città di Barcellona è stato arrestato l’ultimo esponente di una rete di traffico di droga attiva tra il 2024 e il 2025 nell’Alta Padovana.
Polveri sottili disperse nell'aria che provocano il cancro: esposto-denuncia di LegambienteLegambiente ha presentato un esposto-denuncia contro un'azienda, chiedendo chiarimenti sulle modalità di gestione delle polveri sottili rilasciate...