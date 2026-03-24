Nella città di Barcellona è stato arrestato l’ultimo esponente di una rete di traffico di droga attiva tra il 2024 e il 2025 nell’Alta Padovana. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 80.000 euro in contanti. Complessivamente, i Carabinieri hanno eseguito quattro arresti e sequestrato ingenti somme di denaro nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto diversi soggetti.

È di quattro arresti e 80.000 euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti nell’Alta Padovana. L’ultimo arresto, eseguito nei giorni scorsi, ha riguardato un cittadino albanese di 29 anni, estradato dalla Spagna. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, ha permesso di ricostruire una fitta rete di spaccio attiva tra il 2024 e il 2025. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittadella sotto la direzione della Procura della Repubblica di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cocaine connection nell’Alta Padovana, preso a Barcellona l'ultimo boss: sequestrati 80mila euro

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