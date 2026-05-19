Polveri sottili disperse nell' aria che provocano il cancro | esposto-denuncia di Legambiente

Legambiente ha presentato un esposto-denuncia contro un'azienda, chiedendo chiarimenti sulle modalità di gestione delle polveri sottili rilasciate nell’aria. La denuncia mira a verificare se le attività svolte rispettino le leggi ambientali vigenti, in particolare riguardo all'emissione di sostanze dannose per la salute pubblica. L'organizzazione ambientale intende fare luce sui livelli di inquinamento e sulla conformità alle normative, senza avanzare ipotesi o giudizi.

Esposto-denuncia da parte di Legambiente nei confronti di un'azienda per conoscere se le attività effettuate rispettino le norme ambientali.A firmare il documento sono stati Carmine Venasco, presidente del circolo “Alfredo Petteruti” di Legambiente a Sessa Aurunca, Giulia Casella, fondatrice del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Smog, Milano oltre i limiti già a marzo: aria fuorilegge un giorno su due

Sullo stesso argomento

L’aria che respiriamo. Allevamenti intensivi, polveri sottili e il potere dei datiGli allevamenti intensivi inquinano davvero l’aria delle nostre città? Nella prima puntata di UniBg x Grins, il podcast dedicato alle sfide della...

Inquinamento, Legambiente e Fiab: "Ancora troppo biossido di azoto nell'aria, bisogna ridurre la velocità dei mezzi"Per le due associazioni, che hanno redatto il report "Genova e il divario 2030 – Dove siamo e cosa manca", una delle prime cose da fare è ridurre la...

A Milano non si respira, è allarme smog: già superato a marzo il limite annuale di polveri sottiliA Milano il limite annuale di superamento delle polveri sottili è stato già raggiunto a inizio marzo. Fino al 7 marzo 2026 sono infatti stati registrati 35 giorni oltre la soglia di PM10, cioè il ... greenme.it

Smog Lombardia, il bilancio 2025: le dimensioni non contano più. Da cosa dipendono i livelli di polveri sottiliMilano, 2 gennaio 2025 – C’è di che essere moderatamente ottimisti. La qualità dell’aria in Lombardia nel 2025 è migliorata, almeno per quanto riguarda i livelli di polveri sottili diffuse ... ilgiorno.it