Servizio Civile 2026 con la Lega del Filo d’Oro | oltre 40 posti in Italia opportunità anche a Padova

La Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS ha aperto le iscrizioni per il Servizio Civile Universale 2026, con oltre 40 posti disponibili in diverse città italiane, tra cui Padova. I giovani interessati potranno partecipare a due progetti chiamati «Insieme per un futuro più inclusivo» e «A contatto con il mondo», che si svolgeranno presso le sedi della fondazione. Le candidature sono aperte fino a una certa data.

In Veneto sono disponibili 2 posti presso la sede territoriale di Padova a supporto del progetto «A contatto con il mondo». I giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (compresi), potranno candidarsi fino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026, per vivere un’importante opportunità di crescita personale e professionale. I volontari contribuiranno attivamente a migliorare la qualità della vita delle persone assistite, acquisendo nuove competenze e facendo esperienza diretta di solidarietà e inclusione sociale. Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e della patente di guida di tipo B. Le... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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