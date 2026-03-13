Durante le qualifiche sprint del Gran Premio della Cina 2026 a Shanghai, la Ferrari ha rallentato improvvisamente nella fase finale, causando una perdita di velocità nell’ultimo tentativo in SQ3. Charles Leclerc, che ha chiuso sesto, si è rivolto alla radio chiedendo: «Che diavolo succede?» La vettura ha mostrato un calo di prestazioni inatteso nelle qualifiche.

Charles Leclerc chiude sesto nelle Qualifiche Sprint del GP della Cina 2026 dopo un improvviso calo di velocità nell'ultimo tentativo in SQ3. Il team radio del ferrarista fotografa tutta la frustrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Arturo Merzario durissimo con Leclerc: “Enzo Ferrari non l’avrebbe ricevuto nemmeno come cliente”L'ex ferrarista Arturo Merzario fa a pezzi Charles Leclerc, ritenuto neanche lontanamente all'altezza della Rossa: "Se ci fosse stato Enzo Ferrari,...

Cosa significa quando il cane morde l’aria all’improvviso: cos’è il “fly biting” e perché lo faIl fly biting è un comportamento in cui il cane scatta e morde l'aria, come se stesse tentando di afferrare una mosca.

Contenuti utili per approfondire Ferrari rallenta

Temi più discussi: Ferrari non rallenta sull’elettrico: Capiamo Lamborghini, ma i leader devono osare | Quattroruote.it; Samp, Abildgaard rallenta: per la difesa si scalda Ferrari; Renault, addio al tutto elettrico: l'ibrido oltre il 2030; Promozione A. Risultati e tabellini: torna a vincere l'Albissole, successi anche per Praese, Savona e Ceriale, rallenta la Sestrese.

La Ferrari rallenta all’improvviso nell’SQ3 a Shanghai, Leclerc esplode in radio: Che diavolo succede?Charles Leclerc chiude sesto nelle Qualifiche Sprint del GP della Cina 2026 dopo un improvviso calo di velocità nell'ultimo tentativo in SQ3 ... fanpage.it

F1: Australia; Russell 'una gran battaglia all'inizio con la Ferrari'(ANSA) - ROMA, 08 MAR - E' stata una gran battaglia all'inizio, sapevamo che saremmo stati vicini con la Ferrari. Siamo felici che vi siate divertiti, in avvio è stato stressante. George Russell rac ... msn.com

“Scusi commendator Ferrari posso spremere la macchina al limite oppure devo preservare il mezzo” “Collins se osa rallentare la mando a correre con i trattori di Lamborghini” (Dialogo completamente inventato) - facebook.com facebook

#Ferrari rallentata da un setup "aggressivo" L'ammissione di #Leclerc #F1 #AustralianGP #fb x.com