Hamilton spiega in radio alla Ferrari dove hanno sbagliato poi zittisce l'ingegnere | Lasciami fare

Durante il Gran Premio d'Australia, Lewis Hamilton ha parlato alla radio della Ferrari, indicando dove, secondo lui, ci sono stati degli errori. Nel corso della comunicazione, ha interrotto un ingegnere dicendo:

La Ferrari ha dato a Melbourne segnali che inducono all'ottimismo Lewis Hamilton, ma i team radio dell'inglese durante il GP d'Australia raccontano anche qualcos'altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it La Ferrari spiega le difficoltà di Lewis Hamilton: “Abbiamo sottovalutato un aspetto all’inizio”La Ferrari analizza il difficile 2025 di Lewis Hamilton: Togninalli ammette che squadra e pilota hanno sottovalutato l'adattamento. Patrese spiega cosa serve alla Ferrari per tornare a vincere: “Vasseur poco reattivo, ma c’è dell’altro”Riccardo Patrese analizza la crisi Ferrari in Formula 1 e indica la via: Fred Vasseur giudicato poco reattivo difronte le difficoltà, servono scelte... VERGOGNA IN BRASILE: CORI IGNOBILI CONTRO L'INGEGNERE DI HAMILTON Aggiornamenti e notizie su Hamilton spiega. Argomenti discussi: F1 | Hamilton, ci risiamo: ancora problemi con l’ingegnere di pista, i TEAM RADIO – GP Australia. Hamilton spiega in radio alla Ferrari dove hanno sbagliato, poi zittisce l’ingegnere: Lasciami fareLa Ferrari ha dato a Melbourne segnali che inducono all'ottimismo Lewis Hamilton, ma i team radio dell'inglese durante il GP d'Australia raccontano anche ... fanpage.it La Ferrari spiega perché Hamilton è stato ignorato in radio: Non stavamo bevendo birra al murettoDopo una gara complicata a Imola, la Ferrari era arrivata a Monte Carlo senza grandi aspettative. Il circuito stretto e tecnico del Principato, unito alle difficoltà nelle curve lente viste a Miami e ... fanpage.it