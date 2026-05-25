le vendette di donald trump

Da settimane, la Casa Bianca ha avviato azioni contro figure che hanno espresso opinioni contrarie, utilizzando risorse e strumenti legali. Sono stati adottati provvedimenti per intimidire e silenziare i critici, con interventi mirati e procedimenti giudiziari. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle misure, ma si registra un’accelerazione nelle operazioni di repressione contro chi si oppone alle posizioni ufficiali. La strategia sembra orientata a rafforzare il controllo e reprimere ogni forma di dissenso.

Abbiamo detto tante volte che Trump tende a reagire alle difficoltà comportandosi in modo ancora più estremo. E questo, nella maggior parte dei casi, significa cercare nemici, avviare epurazioni, farsi terra bruciata intorno. Così facendo rafforza il controllo sulla sua cerchia, ma allo stesso tempo la restringe sempre di più, perché allontana le persone meno fanatiche e più pragmatiche. Il risultato è che consolida il potere interno, ma perde consensi nel paese. In quest’ottica, i fatti di questa settimana sono una sorta di manuale di trumpismo. Proprio nei giorni in cui il New York Times pubblicava un nuovo sondaggio che mostra come la... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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