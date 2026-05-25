Le Tinte al Cocolò | concerto del duo acustico per cena

Venerdì 29 maggio, alle 20, il duo acustico "Le Tinte" - Nancy Ferraro (voce e piccole percussioni) e Flavia Farrugia (voce, cori - chitarra acustica) arrivano al Cocolò (via Malaspina 144 - Palermo). Un live dei "Music Concept Concert".Nessun brano, infatti, è scelto per caso. Dietro la scelta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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