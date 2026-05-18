Laura Mirò in concerto presso aTodomodo ed il duo acustico LonelyFans
Sabato 23 maggio, presso la libreria aTodomodo, si terrà un concerto con Laura Mirò e il duo acustico LonelyFans. L’evento prevede esibizioni di musica d’autore, con sonorità acustiche e performance dal vivo. La serata si propone di portare la musica in spazi culturali e favorire l’incontro tra artisti e pubblico. Non sono previsti interventi o interventi di altri soggetti oltre agli artisti coinvolti. L’ingresso è libero e l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.
Sabato 23 maggio la musica d’autore torna protagonista negli spazi della Libreria aTodomodo con una serata all’insegna delle sonorità acustiche e della canzone dal vivo.A partire dalle ore 21.00, il pubblico potrà assistere al concerto di Laura Mirò, accompagnata alla tastiera da Tony Gagliano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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