Concerto jazz per cena al Cocolò | Roberta Sava e Yannis Constans intrattengono i clienti del ristorante

Giovedì 16 aprile 2026, alle 20, al ristorante Cocolò si terrà un concerto jazz con la cantante messinese Roberta Sava e il chitarrista francese Yannis Constans. L'evento si svolgerà durante la cena, offrendo ai clienti un intrattenimento musicale dal vivo. La serata prevede l'esibizione dei due musicisti, che proporranno un repertorio jazz. L'ingresso è rivolto ai clienti del locale per tutta la durata dell'evento.

Giovedì 16 aprile 2026, alle 20, al Cocolò, concerto jazz con protagonisti la cantante messinese Roberta Sava e il chitarrista francese Yannis Constans. Un duo che eseguirà un viaggio nel jazz vocale della Swing Era, tra ritmo, raffinatezza e armonie senza tempo. Un omaggio alle grandi voci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Gypsy swing nights al Miles Davis jazz club: sul palco il Yannis Constans & Davide Rizzuto QuartetIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sul palco, quattro musicisti d’eccellenza si incontrano per un progetto...

Cena al ristorante senza pagare, il pm chiede l’archiviazione. La rabbia di Andrea: “Così i ‘clienti’ ne escono totalmente puliti”Cesenatico, 15 gennaio 2026 – In Italia si può cenare gratis al ristorante e poi prendere in giro il titolare del locale.