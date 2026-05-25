Durante la tappa del Giro d’Italia a Milano, alcuni ciclisti hanno protestato, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle strade cittadine. La manifestazione si è svolta mentre la corsa attraversava il centro, attirando l’attenzione dei presenti. La protesta ha coinvolto un gruppo di corridori, tra cui un atleta noto, che ha deciso di esprimere il proprio dissenso. La corsa ha continuato senza interruzioni, ma l’episodio ha acceso il dibattito sulla condizione delle strade e sulla tutela degli atleti.

Il Giro d’Italia ritrova Milano dopo cinque anni, ma il ritorno nel capoluogo lombardo lascia spazio anche alle polemiche. La quindicesima tappa della Corsa Rosa è stata infatti neutralizzata nell’ultimo giro cittadino, con i tempi della classifica generale congelati a 16,3 chilometri dal traguardo. Una decisione presa per motivi di sicurezza, dopo le proteste del gruppo guidato dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. A vincere sul traguardo milanese è stato Friedrick Lavik della Uno X Moniliti, davanti a Maestri e Marcellusi. Il finale nel cuore di Milano era stato giudicato troppo rischioso dai corridori. Curve strette, pavé, rotonde e soprattutto le rotaie del tram avrebbero aumentato il pericolo di cadute nella fase più veloce della tappa, quella destinata alla volata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le strade di Milano troppo pericolose: la protesta di Vingegaard e del gruppo durante la tappa del Giro d’Italia

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