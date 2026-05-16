Un raduno di protesta contro le discariche | l' iniziativa durante la tappa del Giro d' Italia a Cervia
Domani a Cervia si terrà un raduno di protesta organizzato dal comitato cittadino Salviamo le saline – no alle discariche. L'iniziativa si svolgerà presso la salina e prevede l'esposizione di manifesti e bandiere. L'evento si inserisce nella tappa del Giro d'Italia che si svolge nella stessa località. La manifestazione mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla presenza di discariche nel territorio. La partecipazione è aperta a chi desidera esprimere il proprio dissenso.
Il comitato cittadino Salviamo le saline - no alle discariche ha organizzato per domani, domenica, presso la salina di Cervia, un raduno di protesta con manifesti e bandiere. La manifestazione si svolgerà all’incrocio tra via Cervara e via Salara, all’altezza dell’hotel Ficocle, durante il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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