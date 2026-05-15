Giro d' Italia Vingegaard vince la tappa del Blockhaus

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonas Vingegaard si è aggiudicato la settima tappa del Giro d’Italia, che si è svolta tra Formia e il Blockhaus. La vittoria è arrivata dopo un attacco decisivo a circa 4,5 km dal traguardo, quando ha lasciato indietro il ciclista italiano Giulio Pellizzari. Pellizzari ha concluso la frazione con poco più di un minuto di ritardo rispetto al vincitore. La tappa si è conclusa con Vingegaard davanti, seguito dagli altri concorrenti.

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(LaPresse) Jonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia, la Formia-Blockhaus. Decisiva l’azione a circa 4,5 km dalla fine quando ha staccato l’azzurro Giulio Pellizzari, arrivato al traguardo con poco più di un minuto di ritardo. Vingeegard ha preceduto l’austriaco Felix Gall. Il portoghese Afonso Eulalio resta maglia Rosa e leader della maglia Bianca, sponsorizzata da Conad. Giornata difficile, invece, per Igor Arrieta che oggi indossava la maglia riservata al miglior giovane del Giro d’Italia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Jonas Vingegaard vince la tappa sul Blockhaus

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