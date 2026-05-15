Giro d' Italia Vingegaard vince la tappa del Blockhaus

Jonas Vingegaard si è aggiudicato la settima tappa del Giro d’Italia, che si è svolta tra Formia e il Blockhaus. La vittoria è arrivata dopo un attacco decisivo a circa 4,5 km dal traguardo, quando ha lasciato indietro il ciclista italiano Giulio Pellizzari. Pellizzari ha concluso la frazione con poco più di un minuto di ritardo rispetto al vincitore. La tappa si è conclusa con Vingegaard davanti, seguito dagli altri concorrenti.

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(LaPresse) Jonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia, la Formia-Blockhaus. Decisiva l’azione a circa 4,5 km dalla fine quando ha staccato l’azzurro Giulio Pellizzari, arrivato al traguardo con poco più di un minuto di ritardo. Vingeegard ha preceduto l’austriaco Felix Gall. Il portoghese Afonso Eulalio resta maglia Rosa e leader della maglia Bianca, sponsorizzata da Conad. Giornata difficile, invece, per Igor Arrieta che oggi indossava la maglia riservata al miglior giovane del Giro d’Italia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d'Italia, Vingegaard vince la tappa del Blockhaus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jonas Vingegaard vince la tappa sul Blockhaus Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, Vingegaard vince tappa del BlockhausJonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus. Vingegaard doma il Blockhaus. La classifica del Giro d’Italia 2026 dopo la settima tappaBlockhaus, 15 maggio 2026 – La tappa 7 porta il Giro d'Italia 2026 in cima al Blockhaus, la prima salita di prima categoria dell'intera edizione. Finalmente Vingegaard Prima vittoria di tappa in questo Giro proprio sul Blockhaus Guarda il #GirodItalia 2026 su #DAZN, tramite i canali Eurosport x.com Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria reddit Giro d'Italia: la classifica generale dopo la settima tappaJonas Vingegaard ha dominato l'ascesa del Blockhaus, lanciando il primo, chiarissimo messaggio a questo Giro d'Italia: Il più forte sono io. A parlare è una prestazione destinata a entrare nella sto ... gazzetta.it Jonas Vingegaard, prima zampata al Giro d’Italia sul BlockhausIl primo arrivo in salita del Giro d’Italia non ha tradito le attese: la classifica generale era chiamata a dare i primi verdetti e lo spettacolo non è mancato. Sul traguardo del Blockhaus è arrivato ... sportal.it