L’evento “Gusto Lovers” ha richiamato migliaia di persone al Tartarugone, con stand dedicati a specialità come coniglio e maritozzi. La manifestazione ha visto la partecipazione di chef stellati e membri di Jre Jeunes, che hanno presentato le loro creazioni. Le bancarelle e le postazioni di degustazione sono state prese d’assalto durante tutto l’arco della giornata, creando un’atmosfera vivace e affollata.

Una brigata d’eccezione che ha fatto del Tartarugone il firmamento: chef stellati e Jre Jeunes Restaurateurs, insieme a noti produttori di vino, birra e gin, si sono riuniti in piazza del Mercato per presentare piatti e prodotti di alta qualità, opere d’arte e pezzi d’anima, esplosioni di sapore e colore. Un percorso di degustazione food & beverage dedicato all’alta ristorazione, quello di Gusto Lovers, la kermesse ideata da Leonardo Fiorenzani, chef della Sosta del Cavaliere, a Sovicille, che per la prima volta è sbarcata sulle lastre e che per la prima volta ha assunto contorni internazionali. Dopo le prime due edizioni svoltesi a Torri, infatti, Gusto Lovers ha compiuto il grande passo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Gusto Lovers’ fa boom. Successo dell’evento dedicato alle eccellenze. Dal coniglio ai maritozzi

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