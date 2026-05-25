Le spiagge più belle vicino a Milano | dove andare in meno di 2 ore d’auto

Le spiagge più belle vicino a Milano si trovano a meno di due ore di auto, offrendo opzioni di relax e svago senza allontanarsi troppo dalla città. La zona permette di raggiungere spiagge attrezzate, laghi e fiumi, ideali per una fuga estiva. Questi luoghi sono facilmente accessibili e rappresentano alternative pratiche per chi cerca di trascorrere una giornata al mare o in acqua senza dover affrontare lunghi viaggi.

Milano non ha il mare, ma ha una posizione strategica che permette di raggiungere in poco tempo laghi, fiumi e spiagge attrezzate perfette per una piccola fuga estiva. In meno di due ore d’auto, traffico permettendo, si può passare dall’asfalto cittadino all’acqua, dal verde dei parchi fluviali alle rive lacustri. Andiamo alla scoperta di alcune mete vicine alla città da segnare assolutamente sulla nostra mappa. LEGGI ANCHE: Carlos Garaicoa: «Le città oggi sono luoghi fragili» Idroscalo di Milano: le migliori spiagge a 10 km dal centro della città. La spiaggia più vicina è anche la più milanese: l’Idroscalo, a circa 10 chilometri dal centro e raggiungibile in meno di mezz’ora d’auto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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10 Citta DI MARE dove puoi permetterti una VILLA con piscina CON UNA PENSIONE DA FAME

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Milano sta sempre più diventando una città da godersi alzando gli occhi al cielo. Ma nel suo panorama una zona resta scoperta: ora su milanocittastato.it/milano/lacitta… In fondo all’articolo trovi: Le più belle spiagge facilmente raggiungibili da Milano x.com

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