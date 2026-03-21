Da marzo, riprendono i Treni del Mare, un servizio che collega Milano alle spiagge della Liguria senza l’uso dell’auto. La tratta permette di raggiungere le località balneari senza dover affrontare il traffico o cercare parcheggio, offrendo un’alternativa comoda per chi desidera trascorrere le vacanze al mare. La ripresa del servizio si aggiunge alle opzioni di trasporto già esistenti tra la città e la costa.

Milano, 21 marzo 2026 – “Mare, mare ma che voglia di arrivare lì da te, da te” recitava recitava l’intramontabile canzone di Luca Carboni, nell’estate 1991. Con l’inizio della bella stagione anche tra i lombardi cresce la voglia di concedersi un tuffo o semplicemente una giornata (o un week-end) in spiaggia, per staccare dalla città e cominciare ad assaporare un po’ di atmosfera vacanziera. E così, come avviene da diversi anni, tornano anche i cosiddetti “Treni del Mare”, che collegano Milano e la Lombardia con la Liguria e le sue località marittime, gettonatissime tra chi vive in regione, per la bellezza del territorio e anche per questioni di vicinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tornano i Treni del Mare, per andare da Milano alle spiagge della Liguria senza usare auto

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